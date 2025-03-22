Gazze'de can kaybı 49 bin 747'ye yükseldi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ateşkese rağmen sürüyor. Son 24 saatte 130 Filistinli hayatını kaybederken, toplam can kaybı 49 bin 747’ye ulaştı. Yaralı sayısı ise 113 bini aştı. Gazze'de insani kriz derinleşiyor.

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Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Son olarak ateşkesin ilan edilmesine rağmen bölgede saldırıların yeniden başlamasıyla birlikte, sadece son 24 saatte 130 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 128 Filistinli İsrail ordusunun son saldırılarında yaşamını yitirirken, 2 kişinin de enkaz altından cansız bedenine ulaşıldı. Böylece ateşkese rağmen yaşanan ihlallerin bilançosu ağırlaştı. Aynı zaman diliminde 263 yaralı da hastanelere sevk edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 49 BİN 747’YE YÜKSELDİ

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda toplam can kaybı 49 bin 747’ye ulaşırken, yaralananların sayısı ise 113 bin 213 olarak açıklandı. Sağlık Bakanlığı, saldırıların büyük bölümünde kadınlar ve çocukların hedef alındığını belirtiyor.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü bildiriliyor. Bölgeye yönelik bombardımanlar ve askeri operasyonlar, hem insani hem siyasi tepkilere yol açmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş, sivillerin korunması çağrısında bulunurken, İsrail'in saldırıları özellikle yerleşim yerlerinde ve hastane çevrelerinde yoğunlaşarak endişe yaratıyor.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Ateşkese rağmen devam eden çatışmalar nedeniyle bölgede sağlık sisteminin neredeyse çöktüğü, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin kritik seviyeye ulaştığı bildiriliyor. Enkaz altındaki çok sayıda kişinin henüz kurtarılamadığı, yerinden edilen sivillerin ise güvenli bölgelere ulaşmakta zorlandığı vurgulanıyor.