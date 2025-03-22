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Özgür Özel sokak çağrısını tekrarladı: Yasağa uymayacağız

Özgür Özel sokak çağrısını tekrarladı: Yasağa uymayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa'ya aykırı yasalara uymayacaklarını ve bu gece her yerde olabileceklerini söyledi.

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Saraçhane'de kameraların karşısına geçen Özel, sokak çağrısını yineledi. "Anayasa'ya aykırı hiçbir yasağa uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız.." diyen Özel, 81 ilde sokaklarda olacaklarını söyledi.

"YASAK FİİLİN YOK HÜKMÜNDEDİR, UYMAYACAĞIZ"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Ülke olarak dört gün önce İstanbul Valiliği beş gün süreyle toplanmayı gösteriyi eylemi yasakladı. Bu yasak fiilen yok hükmündedir. Bu yasağın üstüne üç gece önce polisin rakamıyla 80 Bin bizim rakamlarımızda 200 Bine yakın. Dün akşam drone görüntüleriyle meydanı gören yerlerde 550 Bin meydanı gören ulaşılamayan sokaklarda neredeyse bir o kadar daha.

Şimdi bu gece her yerde olabiliriz. Önce Saraçhane'de buluşuyoruz. Gecenin seyrine göre Çağlayan'sa Çağlayan, Vatan'sa Vatan, çok çok çok kötülük olursa Taksim.

Anayasa'ya aykırı hiçbir yasağa uymadığımız gibi bu gece de uymayacağız..

"81 İLDE SOKAKLARDAYIZ, DURMAYACAĞIZ"

Bugün biz can yakmadan polisimize dokunmadan, hiçbir ananın evladının saçının teline dokunmadan ama yılmadan durmadan 81 ilde sokaklardayız. Meydanlardayız.

Durmayacağız, hiçbir kanunsuz yasağa üç gündür uymadığımız gibi bu gece de olmayacağız.

"KORKMUYORUZ"

Buradan sonra İstanbul'un Şişli'nin Beylikdüzü'nün iradesine dokunmaya kalkana biz de dokunuruz. Bundan sonra Türkiye'de biz huzur bozulsun istemeyiz. Biz devleti kurmuş partiyiz. Düzen bozulsun istemeyiz, düzeni bozmasınlar. Bu vakitten sonra akl-ı selimin hakim olmasını, vicdanların önde olmasını bekliyoruz, umuyoruz ve bu konuda hem kararlı hem umutluyuz.

Bunun dışındaki seçeneklerin hepsini düşündük. Ne yapacaksınız diyene cevabımız korkmuyoruz.

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