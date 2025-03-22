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İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı!

İstanbul'da eylem yasağı uzatıldı!

İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara karşı getirilen eylem yasağı, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Daha önce 23 Mart'a kadar her türlü gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyuran Valilik, son açıklamasında kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılmasına yönelik yasağın 26 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Valilik kapsamı genişleyen yasakların sebebini "konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi" olarak açıkladı.

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