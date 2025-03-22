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ODTÜ'ye otobüs ve metro seferleri yine durduruldu

ODTÜ'ye otobüs ve metro seferleri yine durduruldu

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Ankara'da vatandaşlar eylemlerle tepkilerini gösterirken, ODTÜ'ye toplu ulaşım valilik kararıyla durduruldu.

EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Değerli vatandaşlarımız, Ankara Valiliği’nin aldığı karar gereğince 22.03.2025 tarihinde saat 19.00’dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü Metro Duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, saat 19.00’den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, saat 19.00’den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır. Vatandaşlarımıza duyurulur.”

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