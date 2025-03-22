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İmamoğlu soruşturmasında çakarlı savcı ayrıntısı!

İmamoğlu soruşturmasında çakarlı savcı ayrıntısı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasında, süphelilerden Adem Soytekin'in çakarlı araçla gezdiği ve aracın da bir savcıya kiralık gösterildiği anlaşıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, İmamoğlu soruşturmasında gözaltında bulunan iş insanı Adem Soytekin'in çeşitli öncelik ve üstünlük sahibi "çakarlı" araç kullandığını tespit etti.

ÇAKARLI ARAÇLA HAKSIZ SEYAHAT

Aracın koruma kararı bulunan Muğla'da görevli ve İstanbul'a gelmeyen bir cumhuriyet savcısına kiralandığını belirleyen ekipler, Soytekin'in bu sayede İstanbul trafiğinde öncelik ve üstünlük sahibi araçla haksız şekilde seyahat ettiğini ortaya çıkardı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN İFADE

Emniyet ifadesinde söz konusu durumun sorulması üzerine Soytekin'in, "İlgili cumhuriyet savcısını tanımadığını, aracı tamir için İstanbul'a geldiği süreçte kullandığı" cevabını verdiği öğrenildi.

Beyan üzerine fiziki takip ve Plaka Tanıma Sistemleri'ndeki kayıtları inceleyen ekipler, verilen ifadenin doğru olmadığını belirledi.

Ayrıca, söz konusu aracın para taşıma konusunda da kullanıldığı iddia edildi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ya suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

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