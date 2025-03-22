Ünlü bankadan 2025 yılı için altın fiyatı tahmini

Uluslararası piyasada geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 3 bin doları aşarken Danimarkalı bankacılık devi Saxo Bank, 2025 yılı için altın tahminini güncelledi.

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Altın artan jeopolitik gerginlikler ve ABD'nin ithalat vergileri ile zorlanmadan 3 bin dolar seviyesini aştı. Altının onsu haftayı 3 bin 28 dolardan kapatarak zirve takibini sürdürdü. Altının gramı ise serbest piyasada 3679 TL'den alıcı buldu.

Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise altın tahminini güncelledi. Fiyatlarda kısa vadeli oynaklık beklenirken, Saxo Bank 2025 altın fiyat tahminini ons başına 3300 ABD dolarına yükseltti.

Australian Resources and Investment haberine göre Saxo Bank'ın emtia stratejisti Ole Hansen, altının yükselişini yönlendiren çok sayıda faktörün bulunduğunu ve bunlardan bazılarının altının gidişatı üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceğini söyledi.

Hansen "Başta gelişmekte olan piyasalardakiler olmak üzere, merkez bankaları son üç yıldır üst üste yılda 1000 tondan fazla altın satın aldılar" dedi.

Ole Hansen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altın, tarihsel olarak değer saklama rolü ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde fiyatını tutma veya artırma eğilimi nedeniyle mali borç endişelerine karşı bir korunma veya koruma olarak görülüyor. Geçtiğimiz 25 yılda, özellikle ABD'de, hükümet borç seviyeleri patlama yaşadı ve bu durum, eninde sonunda bir krize yol açabileceği endişelerini artırdı. Bu durumda altın, krizin sonuçlarına karşı bir koruma görevi görecek.

Altın, ABD'deki faiz indirimi döngülerinde iyi performans gösterme eğiliminde ve ABD Merkez Bankası (Fed) şimdilik ara vermiş olsa da, ABD ekonomisinin kötüleşen görünümü, bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi beklentilerini artırdı. Devlet borç seviyeleri, özellikle ABD'de patlama yaşadı ve bunun eninde sonunda bir krize yol açabileceği endişelerini artırdı; bu durumda altın, krizin sonuçlarına karşı koruma görevi görecek."

KAYNAK: HÜRRİYET