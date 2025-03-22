Montella'dan Macaristan maçı öncesi açıklama: Mart ayı ders verdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanacak rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek, Macaristan ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Montella, yarın oynanacak maçın çok önemli olduğunu söyledi.

"Mart ayı ders verdi"

"Büyük futbolcular iyi günlerinde olduklarında onlara karşı oynamak zordur. Bizim belli bir stratejilerimiz var. En iyi şekilde onları oynayacağız. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum. Geçtiğimiz Mart ayındaki performansı saymazsak genel olarak iyi bir performans gösterdik. Mart ayı da bize çok faydalı oldu. Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik."