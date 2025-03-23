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RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu ve İBB soruşturması mesajı

RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu ve İBB soruşturması mesajı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İBB ve İmamoğlu'na yönelik soruşturma ile ilgili gerçek dışı bilgileri paylaşan medya kuruluşlarını uyardı. Şahin, uzun süreli yayın durdurma ve lisans iptaline varabilecek müeyyideler uygulanacağını duyurdu.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasına ilişkin taraflı, teyit edilmemiş ve gerçek dışı bilgileri paylaşan ve medya kuruluşlarına ihtar uyarısında bulundu.

'UZUN SÜRELİ YAYIN DURDURMA DAHİL LİSANS İPTALLERİNE VARABİLECEK MÜEYYİDELER UYGULANACAĞI DUYURULUR'

Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!

Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.

Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

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