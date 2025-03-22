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Trump tehdit etmişti! ABD uçak gemisi gönderiyor

Trump tehdit etmişti! ABD uçak gemisi gönderiyor

ABD Başkanı Trump'ın tehdidinin ardından son dakika gelişmesi yaşandı. ABD'nin, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi gönderme kararıyla, bölgedeki askeri varlığını artırmayı amaçladığı açıklandı.

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Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, ABD'nin, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte, gelecek ay bölgede iki uçak gemisi bulundurmayı planladığını söyledi.

Yetkili, Hegseth'in, Pasifik Okyanusu'nda görevde olan "USS Carl Vinson" savaş gemisinin Orta Doğu'ya doğru yola çıkarılması talimatı verdiğini, şu an Kızıldeniz'de görevi süren "USS Harry S. Truman" savaş gemisinin de en az bir ay daha Orta Doğu'da tutulması emrini perşembe günü imzaladığını aktardı.

Haberde, ABD'ye ait iki uçak gemisinin birden bölgede bulunmasının, Husilere destek veren İran'a karşı da "açık bir caydırıcılık mesajı" taşıyacağı vurgulandı.

TRUMP TEHDİT EMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart'ta Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin ABD hava saldırılarıyla "tamamen yok edileceğini" belirtmiş ve İran'ı, onlara askeri teçhizat sağlamayı derhal durdurması konusunda uyarmıştı.

ABD, bu bölgede iki uçak gemisini son 6 ayda ikinci kez aynı anda görevlendirirken, "Vinson"ın gelecek ayın başlarında görev yerine ulaşması bekleniyor.

Kızıldeniz'de Husilere karşı operasyonlarına devam eden "USS Harry S. Truman"ın mart sonunda ABD'nin Virginia eyaletindeki Norfolk kentine doğru yola çıkması planlanıyordu.

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