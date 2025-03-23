Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu’nda verdiği ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde ‘Kent Uzlaşısı’ kavramını hiç kullanmadığını söyleyen İmamoğlu, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. İmamoğlu'nun 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi de tamamlandı.

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Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüphelinin savcılık ifadeleri alınmaya başlanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun verdiği ifadelerin detayları da belli oldu.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASININ İFADESİ KISA SÜRDÜ

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla Örgütlü Suçlara verdiği savcılık ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde birçok soruyu yanıtsız bırakarak savcılıkta detaylı ifade vereceğini söyleyen İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sadece 2 sayfalık olduğu görüldü. İmamoğlu, “Bana sormuş olduğunuz fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum. Hayatım halkın arasında geçiyor, fotoğraf tablosundaki büyük bir bölümün benimle çalışan özel yaşamımda benimle ilişkisi ve siyasi olarak yol arkadaşlarımın bana sorulmasını şahsıma uygun bir soru yöntemi olarak görmüyorum” dedi. Fotoğraflarda yer alan diğer şüphelilerle ilişkisinin belli olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Tanımadığım insanları gözümle hatırladığım kadarıyla ifade ederek tanımaya çalışacak çaba içerisinde olacak bir kişi değilim” şeklinde konuştu.

MALVARLIĞI ARTIŞLARI SORULDU

Emrah Bağdatlı, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş gibi şüphelilerin malvarlığının artışından bilgisinin olmadığını kendilerinin ticari hayatı olduğunu belirten İmamoğlu ifadesine son verdi.

TERÖR SORUŞTURMASINDA İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifadeye ulaşıldı. 10 sayfalık ifadenin emniyetteki ifadeyle benzer olduğu görüldü.

SORU: Kent Uzlaşısı tanımına ve bu fikrin gerçekleştirilmesine ilişkin bilgi, görgü ve katkınız nelerdir?

Ekrem İmamoğlu:

"Ben bahse konu kavramı hiç kullanmadım. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir katkım da bulunmamaktadır. Ayrıca başka bir siyasi partiye benim fikri ve söylemsel bir katkım olması düşünülemez. Ayrıca yukarıda kısmen değindiğim üzere belediye meclis üyelerinin belirleme yetkisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine aittir. Benim bu konuda herhangi bir katkım bulunmamaktadır. Ayrıca duyduğum ve bildiğim kadarı ile Dem Parti haricinde başkaca siyasi partilerden de seçime kısa bir zaman kala istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden belediye meclis üyeliklerine giren bir kısım meclis üyesi adayı da olmuştur."

İmamoğlu’na “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in adaylık süreci soruldu.

İmamoğlu, o dönem Esenyurt adayın çekilmesiyle bölgenin demografi yapısına uygun olduğunu düşünüldüğünü belirterek, “Geçmişte benim de danışmanlığımı yapmış Ahmet Özer Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmiştir. Bu süreçlerin tamamı Büyükşehir Belediye Başkan adayı tavsiyesi, il başkanlığının çalışma ekibine sunulması akabinde genel merkeze taşınır” şeklinde konuştu.