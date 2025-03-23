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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için harekete geçiyor

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için harekete geçiyor

CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan 'olağanüstü genel kurultay'ı öncesi eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Nisan 2025 Pazar günü CHP'nin olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı. 

Olağanüstü kurultay öncesi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şimdiden onlarca delege ile telefon görüşmesi yaparak nabız yokladığı ortaya çıktı.

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'na yakın çevresi tarafından 'aday ol' baskısının arttığını aktardı.

Önümüzdeki hafta kararını verecek

Kılıçdaroğlu'nun ise Özgür Özel'in şu anda elinin güçlü olması nedeniyle sürece temkinli yaklaştığı ancak gelişmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını vereceği iddia edildi.

Sürpriz bir isim masada

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyum atanması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir yol arayışına girerek genel başkanlığa aday olabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde ise parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın yarışa dahil olacağı öne sürülüyor.

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