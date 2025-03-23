BIST 9.045
DOLAR 37,84
EURO 40,95
ALTIN 3.679,30
HABER /  DÜNYA

ABD Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini gönderiyor

ABD Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisini gönderiyor

ABD'nin, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi gönderme kararıyla, bölgedeki askeri varlığını artırmayı amaçladığı açıklandı.

Abone ol

Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, ABD'nin, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte, gelecek ay bölgede iki uçak gemisi bulundurmayı planladığını söyledi.

Yetkili, Hegseth'in, Pasifik Okyanusu'nda görevde olan "USS Carl Vinson" savaş gemisinin Orta Doğu'ya doğru yola çıkarılması talimatı verdiğini, şu an Kızıldeniz'de görevi süren "USS Harry S. Truman" savaş gemisinin de en az bir ay daha Orta Doğu'da tutulması emrini perşembe günü imzaladığını aktardı.

Haberde, ABD'ye ait iki uçak gemisinin birden bölgede bulunmasının, Husilere destek veren İran'a karşı da "açık bir caydırıcılık mesajı" taşıyacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Mart'ta Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin ABD hava saldırılarıyla "tamamen yok edileceğini" belirtmiş ve İran'ı, onlara askeri teçhizat sağlamayı derhal durdurması konusunda uyarmıştı.

ABD, bu bölgede iki uçak gemisini son 6 ayda ikinci kez aynı anda görevlendirirken, "Vinson"ın gelecek ayın başlarında görev yerine ulaşması bekleniyor.

Kızıldeniz'de Husilere karşı operasyonlarına devam eden "USS Harry S. Truman"ın mart sonunda ABD'nin Virginia eyaletindeki Norfolk kentine doğru yola çıkması planlanıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 maç oynandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6 maç oynandı
Özgür Özel göstericilere seslendi: Karşınızdaki polise havai fişek atarsanız bunu savunamam
Özgür Özel göstericilere seslendi: Karşınızdaki polise havai fişek atarsanız bunu savunamam
İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu protestoları: Polise asitle saldırı!
İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu protestoları: Polise asitle saldırı!
DMM portakal gazı iddiasını yalanladı: Doğru değildir!
DMM portakal gazı iddiasını yalanladı: Doğru değildir!
Murat Ongun'un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Murat Ongun'un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı
RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu ve İBB soruşturması mesajı
RTÜK'ten Ekrem İmamoğlu ve İBB soruşturması mesajı
Trump tehdit etmişti! ABD uçak gemisi gönderiyor
Trump tehdit etmişti! ABD uçak gemisi gönderiyor
Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmak
Muharrem İnce: Yapmamız gereken CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmak
DMM, "MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı" iddiasını yalanladı
DMM, "MASAK raporundaki ifadeler, eksik bilgiye dayalı" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Filiz Akın için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Filiz Akın için taziye mesajı
İsmail Kartal, ayın teknik direktörü seçildi
İsmail Kartal, ayın teknik direktörü seçildi