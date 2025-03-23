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YSK'den "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına ilişkin açıklama

YSK'den "CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptal edildiği" iddiasına ilişkin açıklama

 Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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YSK'den, CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal ettiğine dair sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır."

Açıklamada, konuyla ilgili haber ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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