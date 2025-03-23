Meral Akşener'in 'Ekrem İmamoğlu' sessizliği! Özel kalem müdürü sebebini açıkladı

İBB soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugüne kadar hiçbir yorum yapmayan eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sessizliğinin nedeni merak edilirken özel kalem müdürü Esma Bekar’a ulaşıldı.

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Ekrem İmamoğlu’na belediye başkanlığı sürecinde destek veren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili görüşleri merak edildi.

Ancak Akşener'den bugüne kadar hiçbir yorum gelmemesi dikkat çekti.

Odatv, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in özel kalem müdürü Esma Bekar’a ulaştı.

Uzun süredir siyasi konularda görüş belirtmiyor

Esma Bekar, Akşener'in uzun süredir siyasi konularda bir görüş belirtmediğini ifade etti.

Yaptığı yorumlarla sıklıkla gündem olan Meral Akşener’in bu kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.