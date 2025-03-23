Filiz Akın vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedildi

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal, Akın'ın cenazesinin toprağa verildiğini duyurdu.

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile beraber "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası"ndan biri olan usta oyuncu 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının sosyal medya hesabından eşi tarafından yapılan paylaşımda, "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek, en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Akın'ın kendisinin de bir meşale olduğu belirtilen açıklamada, sanatçının anısını yaşatmak isteyenlerin Türk Eğitim Derneğine (TED) bağış yapabilecekleri belirtildi.

Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri olan sanatçı, 1943'te Ankara'da dünyaya geldi, ilk gençlik yıllarını da başkentte geçirdi.

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı.

Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde yer aldığı filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" bulunuyor.