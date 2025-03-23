Depoları doldurun! Peş peşe zam geliyor, güncel akaryakıt fiyatları

Brent petroldeki fiyat dalgalanması, döviz kurundaki ani yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Depoları doldurmak için acele edin...Abone ol
Kurdaki dalgalanma benzin, motorin ve otogaza zam olarak yansıyacak.
NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; benzinde haftaya salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde, 1 lira 30 kuruşluk artış bekleniyor.
Çarşamba günü motorine zam
Motorinde haftaya çarşamba günü için 1 liralık zam öngörülürken, otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk bir artış bekleniyor.
Tahminlerin kurdaki duruma göre güncellenebileceği belirtiliyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 45,23 TL/LT
Motorin: 45,41 TL/LT
LPG: 27,59 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 45,08 TL/LT
Motorin: 45,29 TL/LT
LPG: 26,99 TL/LT