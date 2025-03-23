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Tutuklama kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Tutuklama kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında  verilen tutuklama kararı sonrası bir açıklamada bulundu.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Korkunun ecele faydası yok!

Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin.

Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız.

Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum.

Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"

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