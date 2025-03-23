Ekrem İmamoğlu tutuklandı CHPli Ali Mahir Başarır'dan tepki: Bu karar yok hükmündedir
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Başarır, "Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!" dedi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanması CHP'de sert tepkiyle karşılandı.
İlk tepki CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır, sosyal medya hesabından tutuklama kararını değerlendiren Başarır, şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem İmamoğlu'nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız!
Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek!
Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez!
Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!"