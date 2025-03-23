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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili açıklama

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasını değerlendirdi. Yavaş, "Umuyorum itirazla tutukluluk kalkar. Her şeyden önce masumiyet karinesi var. Umuyorum tutukluluk kalkar, Ekrem Başkan işine döner." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CHP'nin Saraçhane'de gerçekleştirdiği ön seçimde oy kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararını değerlendirdi. Basın mensuplarına konuşan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kayyum atanmamasına sevindim öncelikle. Umuyorum itirazla tutukluluk kalkar. Her şeyden önce masumiyet karinesi var. Umuyorum tutukluluk kalkar, Ekrem Başkan işine döner.

İddianame yok, iddialar var. "Şu şahısla 290 defa konuşmuşsunuz" diye soru olabilir mi? "Ailenizle terör iltisaklı kimse var mı" bazıları da incitici. "Yurt dışına kaçak çıkış yaptınız mı" Bunlar nasıl sorular, anlaşılır gibi değil. Bu ülkede herhangi bir şekilde gizli tanıkla her iftirayı atmak mümkün. Bu gizli tanık işinin ortadan kalkması lazım.

Bizim korktuğumuz bir şey yok. CHP'li hiçbir belediyenin yargılanmaktan soruşturulmaktan imtina ettiğini görmedik. Bana da şimdiye kadar onlarca müfettiş geldi, kendi müfettişlerimiz teftiş ediyor. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Kumpas kurmak istendikten sonra herkese yapabilirler."

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