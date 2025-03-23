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Ekrem İmamoğlu tutuklandı İBB'ye kayyum atanacak mı? Sorunun cevabı belli oldu

Ekrem İmamoğlu tutuklandı İBB'ye kayyum atanacak mı? Sorunun cevabı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması İBB'ye kayyum atanma ihtimalini ortadan kaldırdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yöneltilen iki suçlamadan biri olan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'na, terör soruşturmasından ise adli kontrol kararı verildi.

İmamoğlu hakkında kent uzlaşısı HDK ile görüşmeler ve terör örgütü üyelerini belediyede yerleştirme iddasıyla yürütülen soruşturmada adli kontrol kararıyla serbest bırakılması hükme bağlandı. Bu karar İBB'ye kayyum atanmayacağı anlamına geliyor.

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