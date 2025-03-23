Gazze'de üst düzey Hamas yetkilisi çadırında namaz kılarken öldürüldü

Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çadırında namaz kılarken İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Abone ol

Hamas, sosyal medya platformu Telegram'da açıklama yaptı.

Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin, hava saldırısında öldürüldüğü duyuruldu.

Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı vurgulandı.

İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi.

Çadır füzeyle vuruldu

Reuters haber ajansının aktardığına göre Hamas, Bardevil eşiyle birlikte namaz kılarken İsrail füzesinin çadırlarına isabet ettiğini söyledi.

İsrailli yetkililer henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başladı.