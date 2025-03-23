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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin "Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil, demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir." dedi.

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Kılıçdaroğlu, CHP'nin gelecek genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçim kapsamında, 100. Yıl Çankaya Evi'nde oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret ettikten sonra basına bir açıklama yaptığını ve yaşananlardan son derece üzüntü duyduğunu ifade ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partililer'in bir görevi var. Bu ülkede Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görevi var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, yaşımız ne olursa olsun, boyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun. Her türlü düşünceye kapıyı aralayan, sihirli anahtar demokrasidir. Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil, demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi kutsal bir mücadeledir ve bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir."

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