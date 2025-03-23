Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

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İmmaoğlu'nun terör ve yolsuzluktan gözaltına alınmasına Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da vardı.

Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımız boyunca yalanın değil, doğrunun yanında olduk. Taraf gözetmeksizin saf duygularımızdan ve samimiyetimizden yararlanmak isteyenleri gördük, ama her zaman, her ne olursa olsun Hak, Hukuk ve Adalet’e sırtımızı yasladık.

Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden Türk evlatlarıyız. Ay Yıldızlı bayrağımızı ve Gençliğe Hitabemizi kalbimize kazıdık.

Tez vakitte, bulunduğumuz bu zor dönemin, Adaletin Güneşiyle aydınlanması umuduyla..."