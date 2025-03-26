İmamoğlu protestoları... Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımıyla çok konuşuldu: İşte bu

Bu samimi ve yapıcı diyalog, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, kullanıcılar bu tür pozitif mesajların toplumsal uzlaşı için için önemine vurgu yaptı. Daha öncede sosyal duyarlılığıyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı son paylaşımıyla sanatçıların toplumsal barıştaki rolünü bir kez daha hatırlattı.