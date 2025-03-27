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Başkan Şahin'den müjde: Aile yılına özel 41 yıllık sadakate umre yolculuğu

Başkan Şahin'den müjde: Aile yılına özel 41 yıllık sadakate umre yolculuğu

2025 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla Gaziantep’te ikamet eden, 2025 yılı itibarıyla 41 yıldır evli olan ve daha önce hiç hac veya umre yapmamış çiftler, kutsal topraklara umreye gönderilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sizlere yürekten bir müjde vermek istiyorum. Çok özel bir aydayız. Ramazan’ın ruhuna uygun bu vereceğimiz müjde. Çok da özel bir yıldayız. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bakanlığımız aile yılı ilan etti. Biz de Gaziantep’te ikamet eden, daha önce hiç hac ibadetini yapmamış veya umreye gitmemiş ama 41 yıllık evli çiftlerimizi kutsal topraklara göndermek istiyoruz. Çünkü 41 kere maşallah diyoruz. Hayatlarını birlikte geçirmiş, sabrın ve sevginin timsali olan bu güzel çiftlerimize, bir ömürlük emeklerine karşılık manevi bir hediye vermek istedik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamlı yolculuğa vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim sağlıkla gitmeyi, huzurla dönmeyi nasip etsin. Hazırlıklar başladı, detayları çok yakında paylaşacağız.”

Proje kapsamında, başvuru süreci ve detaylar duyurulacak. Katılım için çiftlerin Gaziantep'te ikamet ediyor olması, en az 41 yıldır evli olması ve daha önce hac ya da umre ibadetini yerine getirmemiş olması gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi, Aile Yılı kapsamında aile yapısını güçlendirmeye yönelik projelerini yıl boyunca sürdürecek.

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