Nurgül Yeşilçay'dan öğrencilerin tutuklanmasına tepki

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçhane eylemleri sırasında gözaltına alınarak tutuklanan öğrenciler için tepki gösterdi. Yeşilçay, "Annelerin ahını almayın" dedi.

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Oyuncu Nurgül Yeşilçay Yeşilçay, paylaştığı videoda, “Bu küçücük çocukların hapiste ne işi var? Ne yapıyorsunuz siz? Şu mübarek günde annelerin ahını almayın. Çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada? Hani ne yaptı ki bunlar?” ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.