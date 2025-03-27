MSB'den Yunan askerlerinin tepki çeken "Türkiye" sloganlarıyla ilgili açıklama

Yunanistan ordusuna ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik sloganları tepki çekmişti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz." dedi.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarıyla, etkili ve önleyici savunma ve güvenlik politikası doğrultusunda milli güvenliğe ve varlığa yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye, küresel güvenlik mimarisine katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelik terör tehdidini tamamen ve kalıcı olarak ortadan kaldırma irade ve kararlılığındadır. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla, son bir haftada 14 terörist etkisiz hale getirilmiş, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 537 olmuştur. Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir."

Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda, alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini belirterek, "Hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1163 olmuştur. Son bir haftada engellenen 2 bin 290 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17 bin 315'e ulaşmıştır." bilgisini paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sahip olduğu yüksek caydırıcılık ile küresel ölçekte etkin bir güç olduğunu belirten Aktürk, ayrıca uluslararası görevler ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine de başarıyla devam ettiğini aktardı.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in son hafta içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin de bilgiler verdi.

Bakan Güler'in, dün Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu hatırlatan Aktürk, burada TSK Komuta Kademesi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı.

Öte yandan, Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Ukrayna Gönüllü Ülkeler Koalisyonu kapsamında 26-27 Mart'ta İngiltere'de Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde oluşturulan bir planlama timi tarafından Müşterek Harekat Planlama Grubu çalışmalarına iştirak edildiğinin bilgisini paylaşan Aktürk, "Bugün Almanya'da düzenlenen NATO Siyasa Direktörleri Toplantısına Dışişleri Bakan Yardımcımız ile Bakanlığımızdan Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz katılım sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Aktürk, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "Ülkemiz tarafından Gazze'de inşa edilen ve kanser hastanesi olarak hizmet veren Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından bombalanarak yıkılması insani değerlerle bağdaşmamaktadır. Ülkemizin önceliği, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve onları zorla yerlerinden etmelerine karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya bir kez daha davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevler

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerin yanı sıra, etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelinin yetkinliğini artırmak amacıyla eğitim ve tatbikatlarına da kesintisiz olarak devam ettiğini dile getirdi.

Tatbikatlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları anlattı:

"28 Mart-11 Nisan tarihleri arasında, yakın hava desteği görevlerine yönelik eğitimleri geliştirmek amacıyla ABD'de Green Flag, deniz unsurları arasında işbirliğini artırmak maksadıyla Romanya ve Batı Karadeniz'de Sea Shield, uçucu personelin karma hava harekatına yönelik birlikte çalışabilirliğini sağlamak amacıyla Hollanda, Almanya ve Birleşik Krallık'ta Ramstein Flag ile barışı destekleme ve insani yardım harekatında müşterek anlayışı geliştirmek maksadıyla Kuzey Makedonya'da Seven Stars tatbikatlarına iştirak edilmesi planlanmaktadır. Kosova'nın güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla, 1 Aralık 2024'te İtalyan Taburundan görevi devralan ve Kosova genel seçimlerinin de icra edildiği kritik bir dönemde başarıyla vazifesini yerine getiren taburumuz, bu görevi 1 Nisan 2025'te Çok Uluslu Tabura devredecektir."

Savunma sanayisi ve envantere yeni giren silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, yerli, milli ve modern savunma sanayinin ürettiği harp araç gereçleri ile TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da geliştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı"nın muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını belirten Aktürk, ayrıca ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Levent Yakın Hava Savunma Sistemi'nin atışlı test faaliyetinin de 23-26 Mart tarihleri arasında Sinop'ta TCG Beykoz gemisinden gerçekleştirildiğini aktardı.

Aktürk ayrıca, personel ile askeri öğrenci alım ve temin işlemlerinin, planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "24 Mart'ta başlayan 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci aday tercih işlemleri 18 Nisan 2025 tarihine kadar yapılabilecektir. Ayrıca, 18 Mart'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2025 Yılı 2'nci dönem uzman erbaş temini başvuruları devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

MSB kaynakları, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine kaynaklar, 9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde, Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla bakanlar seviyesinde bir toplantı düzenlendiğini hatırlattı.

Kaynaklar, söz konusu toplantıda katılımcı 5 ülkenin, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kaldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletlerle varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası, yeni Suriye hükümetinin Suriye'nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması, Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye'de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır.”

Yunan askerlerinin tepki çeken "Türkiye" sloganları

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ordusuna ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:

"Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında, CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun da gündeme gelmesinin ardından yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları aktardı:

"Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da dışişleri bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz."

Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru'nun yeniden başlatılmasına ilişkin çıkan haberlerin sorulması üzerine, "Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız." yanıtını kullandı.