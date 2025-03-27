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AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem

Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği sürüyor. Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD'dan gelen açıklamada son sarsıntının büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Ege'de deprem oldu.

Saat 04:15 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu.

Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Bölgede kuvvetli hissedilen sarsıntı sonrası insanlar panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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