AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem

Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği sürüyor. Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD'dan gelen açıklamada son sarsıntının büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Ege'de deprem oldu.
Saat 04:15 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu.
Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Bölgede kuvvetli hissedilen sarsıntı sonrası insanlar panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.