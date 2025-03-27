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Terör örgütü PKK/YPG Halep'te 5 kişiyi kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG Halep'te 5 kişiyi kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin Halep ilinde işgal altında tuttuğu Şeyh Maksut ve Eşrefiyye mahalleleri yakınlarında düzenlediği saldırıda 5 kişiyi kaçırdı.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, teröristler, Leyramun Kavşağı civarında düzenledikleri sızma saldırısında 5 kişiyi alıkoyarak işgal ettikleri bölgelere geri çekildi.

Kaçırılan kişilerin akıbeti henüz bilinmiyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Halep kent merkezinin kuzeyinde yer alan Şeyh Maksut ve Eşrefiyye mahallelerinde işgalini sürdürüyor.
Muhabir:Muhammed Karabacak, Ahmet Karaahmet

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