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Şişli Belediyesi'nden okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ilişkin açıklama

Şişli Belediyesi'nden okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ilişkin açıklama

Şişli Belediyesince, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlere ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

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Belediyeden yapılan açıklamada, Şişli Belediyesince Milli Eğitime bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair sosyal medyada haberlerin ve paylaşımların yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Şişli Belediyesi olarak hiçbir okulumuzda yemek dağıtımı yapılmamıştır ancak okul dışında mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği verilmektedir. Bu uygulama, Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur. Ertürkmen'in göreve başlamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapılmasına başlanması talimatlandırılmıştır. Halkımızın bu tür provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen belediyeye kayyum olarak atanmıştı.

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