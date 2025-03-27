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Bayram tatilinde yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı taşıtlara sınırlama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram tatilinde yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı taşıtlara sınırlama

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince taşıt trafiğinde yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla belirli güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine geçici kısıtlama getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının öngörüldüğü belirtildi.

Bakanlık tarafından, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik alınan tedbirlerin, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00'dan 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00'e kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, alınan tedbirlere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara istikametine; Anadolu (O4) otoyolu İstanbul'dan Ankara'ya kadar, Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar, D­-100 kara yolu İstanbul'dan Bolu'nun Gerede ilçesine kadar, D­-750 kara yolu Gerede ilçesinden Ankara'ya kadar, İzmir istikametine, O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren, D-200, D-260 ve D­-300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren, Antalya istikametine D­-650 kara yolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren, D­-300 kara yolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.

Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

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