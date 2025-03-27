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İYİ Parti'de bayramlaşma programı belli oldu

İYİ Parti'de bayramlaşma programı belli oldu

İYİ Parti'nin Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

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Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti, bayramın ikinci günü, BBP, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, AK Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP, BTP, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Memleket Partisi ve Doğru Yol Partisi ile bayramlaşacak.

Partinin kabul heyetinde, Medya Tanıtım Başkanı, Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir, ziyaret heyetinde ise STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burcu Akçaru Üstbaş yer alacak.

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