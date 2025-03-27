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Trump'ın gümrük vergisi kararına Almanya Ekonomi Bakanı Habeck'ten tepki

Trump'ın gümrük vergisi kararına Almanya Ekonomi Bakanı Habeck'ten tepki

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ABD’nin otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik yeni gümrük vergisine kararlı bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu.

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Habeck, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de üretilmeyen araçlara yönelik yüzde 25'lik ithalat vergisini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal edilen araçlara yönelik yeni açıkladığı yüzde 25'lik gümrük vergisini Avrupa ve ABD ekonomileri için kötü olarak nitelendiren Habeck, söz konusu verginin küresel tedarik zincirleri kesintiye uğratacağını ve ABD otomobillerini de daha pahalı hale getireceğini ifade etti.

Habeck, ABD’nin yeni gümrük vergilerinin sürpriz olmadığını belirterek, Avrupa Komisyonu'nun üye ülkelerle diyalog halinde bu konuda hazırlık yaptığını hatırlattı.

Trump'ın ithal otomobillere yönelik gümrük vergilerine kararlı bir yanıt verilmesi çağrısında bulunan Robert Habeck, “AB'nin gümrük tarifelerine kararlı bir yanıt vermesi artık hayati önem taşımaktadır. ABD'ye karşı geri adım atmayacağımız açık olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Analistler, Trump’ın gümrük vergilerinin “Almanya'nın en önemli ihracatı olan otomobili vurduğunu” belirterek, bunun zaten büyümekte zorlanan Alman ekonomisi üzerinde büyük bir yük oluşturacağını ifade etti.

Küresel ticaret savaşının genişlemesi halinde ise Alman ekonomisi için başka risklerin de ortaya çıkarabileceğine de işaret eden analistler, Trump'ın öngörülemezliğinin Alman şirketleri için belirsizliği daha da artırabileceği ve güveni yok edebileceği uyarısında bulunuyor.

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) de ABD otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik yeni gümrük vergisinin ekonomik sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bu konu için derhal müzakere çağrısında bulundu.

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