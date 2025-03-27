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Uzman isim son tahminleri aktardı! Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uzman isim son tahminleri aktardı! Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Yurt genelinde Ramazan Bayramı boyunca gök gürültülü sağanak hakim olacak. Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde 1 hafta boyunca yağış görülecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Çelik, yağışların İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetinin daha az olacağını anlattı.

Yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar görüleceğini ifade eden Çelik, "Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış bekleniyor

Yarından itibaren 3 büyükşehirde de gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, yağışların Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı.

Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görüleceğini dile getiren Çelik, "Yağışlar cumartesi günü İzmir'de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor." dedi.

Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da 18-20, İzmir'de 19-21 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

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