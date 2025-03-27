Ünlü şarkıcı Aydilge'den kötü haber geldi! Hastane odasından üzücü paylaşım

"Çökmüş durumdayım"

Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu. 6 gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz" ifadelerini kullandı.