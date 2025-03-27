RTÜK'ten 4 kanala İmamoğlu cezaları

RTÜK, Saraçhane eylemlerini yayınlayan TV kanallarına ağır cezalar uyguladı. Halk TV'ye bir haftada ikinci kez program durdurma cezası verdi. SZC TV'ye ise 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Her iki kanal da lisans iptaliyle karşı karşıya kalabilir. Tele 1 ve NOW TV'ye de ağır para cezaları verildi.

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RTÜK, Saraçhane eylemlerini yayınlayan TV kanallarına ağır cezalar uyguladı. Halk TV'ye bir haftada ikinci kez program durdurma cezası verdi. Bu ceza, yayın lisansı iptalinden önceki son durak...

RTÜK üyesi İlhan Taşçı cezaları şöyle duyurdu:

İMAMOĞLU CANLI YAYININA 10 GÜN EKRAN KARARTMA CEZASI

"RTÜK’ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara program durdurmadan, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın durdurmaya uzanan tarihinin en ağır cezaları oy çokluğuyla alındı.

Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi.

Halk TV’ye ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ”Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi."

SÖZCÜ TV DE 10 GÜN KARARACAK

"Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından SZC TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak. SZC TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi. Özgür Özel mitingini canlı vermek suç sayıldı!"

TELE 1'E PARA CEZASI VE 5 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

"Tele 1’e Haber 13 programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yaparak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası çıktı. Tele 1’e ayrıca Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanına yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası kesildi."

NOW TV'YE YÜZDE 2 İDARİ PARA CEZASI

"Now TV’ye Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili işlemlerin “hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi."