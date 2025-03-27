Tuncer Bakırhan: Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz

Tuncer Bakırhan, bir yayında CHP'nin sokak çağrılarına katılmayacaklarını, ancak destekleyeceklerini söyledi. Daha büyük işlerinin olduğunu belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör ve yolsuzluk soruşturması. Tüm gözler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen operasyonda. Düzenlenen operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alırken, Özgür Özel ise sokak çağrısı yaptı.

7 gün boyunca Saraçhane'de kalan Özel'in çağrıları sonrası sokağa çıkan provakatörler, polislere saldırdı.

Özel'in bu çağrılarının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

TUNCER BAKIRHAN: SOKAĞA ÇIKMAYIZ

Ayrıca, Saraçhane eylemleri sürerken Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı konuşma, DEM Parti cephesini de kızdırdı.

Saraçhane'de yaptığı konuşmada polisin Doğu'daki tavrıyla İstanbul'daki tavrını karşılaştıran Mansur Yavaş'a DEM Parti'den tepki yağdı.

Bugün katıldığı bir yayında konuşan Bakırhan, bu yaşananların ardından desteklediklerini ancak sokağa çıkmayacaklarını söyledi.

Bakırhan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BİZ CHP'NİN EYLEMCİ KİTLESİ DEĞİLİZ"

Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Bizim partimizin böyle bir şeyi yok. Biz eleştiririz bu kararı ama bizim kendi, başka bir meselemiz var, bu meseleyi de aşan. Biz toplumsal barışı örgütlemeye çalışıyoruz.

"KENT UZALŞISI BAŞKA BİR ŞEY"

Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz. İmamoğlu ile mücadeleyi bizim üzerimizden yürütmesinler biz İmamoğlu'nu desteklemedik, kent uzlaşısı başka bir şeydir.