Beltur'dan ücretsiz kahve kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur, kahve severlere özel iki yeni kampanya başlattı. Tatlı alana ücretsiz kahve ve ikinci kahvede yüzde 50 indirim fırsatı 30 Nisan’a kadar tüm Beltur şubelerinde geçerli olacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin perakende sektöründeki iştiraki Beltur AŞ, şehrin 24 ilçesindeki şubelerinde başlattığı “Kahve Şenliği” kampanyasıyla İstanbullulara kahve keyfini tatlıyla birleştiren özel fırsatlar sunuyor. Kampanya, özellikle son dönemde gündeme gelen bazı kahve zincirlerine yönelik boykot çağrılarının ardından dikkat çekici bir zamanlamayla duyuruldu.

TATLI ALANA KAHVE İKRAMI

Kampanyanın ilk ayağında, Beltur şubelerinde bir dilim pasta veya tatlı alan misafirler, filtre kahveden espressoya, cappuccinodan latteye kadar diledikleri sıcak kahve çeşidini ücretsiz olarak alabiliyor. Bu uygulama, kahve ve tatlıyı bir arada sevenler için cazip bir alternatif oluşturuyor.

İKİNCİ KAHVE YARI FİYATINA

Kahve severleri mutlu edecek bir diğer uygulama ise, “Kahve keyfi paylaşınca daha güzel” sloganıyla duyurulan ikinci kampanya. Buna göre, Beltur şubelerinde bir kahve satın alanlar, ikinci kahveyi yüzde 50 indirimli olarak alabiliyor. Bu kampanya, kahve molalarını paylaşmak isteyenler için ekonomik bir seçenek sunuyor.

Her iki kampanya da 30 Nisan 2025 tarihine kadar İstanbul genelindeki tüm Beltur şubelerinde geçerli olacak.