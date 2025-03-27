Şikayetvar: E-cüzdan şikayetleri yüzde 122 arttı

E-cüzdan ve dijital bankacılık uygulamalarına yönelik şikayetler son bir haftada rekor düzeyde arttı. Şikayetvar verilerine göre, kullanıcılar para çekme ve yatırma sorunları, hesap blokeleri ve iade işlemlerindeki aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Uzmanlar, sektörün acil çözüm ve güven tesisi adımlarına ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

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Çözüm platformu Şikayetvar, e-cüzdan ve elektronik bankacılık hizmetleriyle ilgili son bir haftada yaşanan sorunlara dair çarpıcı veriler paylaştı. Buna göre, özellikle e-cüzdan uygulamalarına yönelik şikayetlerde yüzde 122’lik artış dikkat çekerken, elektronik bankacılık hizmetlerine dair şikayet oranı ise yüzde 51 yükseldi.

Kullanıcıların platforma ilettiği şikayetlerin başında para çekme ve yatırma işlemlerinde yaşanan aksaklıklar, hesaplara uygulanan blokeler ve iade işlemlerinde karşılaşılan sorunlar yer alıyor. Vatandaşlar, işlem yapamamanın yanı sıra paralarının akıbetiyle ilgili bilgi alamamaktan da şikâyetçi.

“PARAM SİSTEMDE KALDI, NE OLACAĞINI BİLMİYORUM”

Kullanıcı şikayetlerinde en sık karşılaşılan ifadeler arasında sistem hataları nedeniyle ödeme yapılamadığı, havale işlemlerinin gerçekleşmediği ve müşteri hizmetlerinden yanıt alınamadığı yer aldı. Bir kullanıcı, hesabında bulunan 907 TL’nin sistemsel hata nedeniyle kullanılamadığını belirterek, “Ne fatura ödeniyor ne de para çekilebiliyor. Ödemeler yapılamıyor, sistem sürekli hata veriyor,” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise “Hesabımdaki 2 bin TL’yi üç gündür çekemiyorum. Farklı bankalar ve e-cüzdanlar denedim, sonuç alamadım. Destek hattı yalnızca otomatik yanıt veriyor,” diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.