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İstanbul Üniversitesi'nden Fazıl Say'ın iddialarına yanıt

İstanbul Üniversitesi'nden Fazıl Say'ın iddialarına yanıt

İstanbul Üniversitesi, sosyal medya ve haber kaynaklarında 50 akademisyenin açığa alındığı iddialarını yalanladı.

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Ünlü Piyanist Fazıl Say, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet Konservatuarı’nın müzik bölümünden 50 akademisyenin açığa alındığını iddia etmişti.  Say'ın iddialarına ilişkin İstanbul Üniversitesi'nden açıklama geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya ve haber sitesi mecralarında, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarımızda görev yapan 50 akademisyenin YÖK/İstanbul Üniversitesi tarafından açığa alındığına dair gerçek dışı haberlerin yayıldığı görülmektedir. Yükseköğretim Kurulu veya İstanbul Üniversitesi tarafından Konservatuvarımızda bu şekilde bir açığa alma tasarrufu veya girişimi söz konusu değildir.

Nitekim bir öğretim elemanının açığa alınabilmesi için öncelikle Konservatuvarımızda kadrolu olarak görev yapıyor olması gerekmektedir. Konservatuvar kadrosunda olup da açığa alınmış herhangi bir öğretim elemanımızın bulunmadığını bir kez daha tekrarlamak isteriz.

Diğer taraftan, bilindiği üzere Üniversitelerde ihtiyaç halinde ilgili mevzuat uyarınca Üniversite dışından öğretim elemanları ders saati ücreti karşılığında veya süreli olarak görevlendirilebilmektedir. Bu şekilde görevlendirilen öğretim elemanlarından bazılarının ya görevlendirme sürelerinin bitmesi ya hizmetlerine ihtiyaç kalmaması (ilgili alanda kadrolu yeni öğretim elemanının istihdam edilmesi, Konservatuvarımızın insan kaynağının ve eğitim öğretimin optimize edilip devamlılığının etkin ve verimli bir şekilde sağlanması...) ya da bireysel sonlandırma talepleri gibi nedenlerle Konservatuvarımızdan doğal olarak ayrılmaları söz konusu olabilmektedir.

Dolayısıyla, “somut ve hukuki durum” hakkında herhangi bir bilgi sahibi olunmadan, 50 akademisyenin YÖK/İstanbul Üniversitesi tarafından açığa alındığı gibi toplu şekilde yapılan bu tür gerçek dışı paylaşımların maksatlı olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz.

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