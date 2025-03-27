BIST 9.613
DOLAR 38,01
EURO 41,15
ALTIN 3.735,90
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Jose Mourinho kupadaki derbi için son planlarını yapıyor

Jose Mourinho kupadaki derbi için son planlarını yapıyor

Deneyimli teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray ile oynayacakları kupa maçı öncesinde son planlarını yapıyor.

Abone ol

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak.

Dev derbi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Yani Bodrum FK ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasından sadece beş gün sonra.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho planlarını bu beş günde en iyi sonucu alabilmek için kuruyor.

Son haberlere göre, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü.

Fred'i oynatmayacak

Mourinho, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos hakkındaki son kararını henüz vermezken, Fred'i Bodrum'a karşı sahaya sürmesi beklenmiyor.

Portekizli futbol adamı, Brezilyalı yıldıza Galatasaray maçında şans verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması felaket olur
Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması felaket olur
Saraçhane'deki protestocular Mahmut Tanal'ı böyle küstürdü!
Saraçhane'deki protestocular Mahmut Tanal'ı böyle küstürdü!
İstanbul Üniversitesi'nden Fazıl Say'ın iddialarına yanıt
İstanbul Üniversitesi'nden Fazıl Say'ın iddialarına yanıt
İstanbul Valisi Davut Gül'den çağrı: Yasal değil, katılmayın
İstanbul Valisi Davut Gül'den çağrı: Yasal değil, katılmayın
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu
Metronun Taksim durağı ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Metronun Taksim durağı ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Tuncer Bakırhan: Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz
Tuncer Bakırhan: Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz
Kırmızı et fiyatlarına yapılan zamlar sonrası harekete geçildi
Kırmızı et fiyatlarına yapılan zamlar sonrası harekete geçildi
Gazeteci Can Ataklı için adli kontrol talebi
Gazeteci Can Ataklı için adli kontrol talebi
Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem
Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem
Okul servisinin çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi
Okul servisinin çarptığı öğrenci yaşamını yitirdi
Beltur'dan ücretsiz kahve kampanyası
Beltur'dan ücretsiz kahve kampanyası