Jose Mourinho kupadaki derbi için son planlarını yapıyor

Deneyimli teknik adam Jose Mourinho, Galatasaray ile oynayacakları kupa maçı öncesinde son planlarını yapıyor.

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Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak.

Dev derbi 2 Nisan Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Yani Bodrum FK ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasından sadece beş gün sonra.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho planlarını bu beş günde en iyi sonucu alabilmek için kuruyor.

Son haberlere göre, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü.

Fred'i oynatmayacak

Mourinho, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos hakkındaki son kararını henüz vermezken, Fred'i Bodrum'a karşı sahaya sürmesi beklenmiyor.

Portekizli futbol adamı, Brezilyalı yıldıza Galatasaray maçında şans verecek.