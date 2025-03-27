Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması felaket olur

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın savaşı uzattığını belirtti. Yaptırımların kaldırılmasının diplomasi açısından kötü olacağını ifade etti.

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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zelenski, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinde konuştu.

Savaşın sürmesinin tek sorumlusunun Rusya olduğunu savunan Zelenski, "(Rusya'nın) Onların tutumu basit; savaşa devam et, saldırıya devam et, diplomasiyi geciktir." dedi.

ABD'nin, savaşın son erdirilmesine yönelik "koşulsuz ateşkesin" uygulanması için masaya teklif sunduğunu belirten Zelenski, "Biz buna razı olduk." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ise söz konusu teklifi reddettiğini kaydeden Zelenski, Moskova'dan bazı "ek taleplerin ortaya çıktığını" belirtti.

Rus tarafının, Karadeniz'de ateşkesin sağlanması karşılığında da kendi şartlarını uygulamaya çalıştığını ifade eden Zelenski, "Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması diplomasi açısından felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, yaptırımların Rusya'yı müzakerelere "zorlamak" için önemli bir imkan olduğunu savunarak, "Saldırılar ve işgal devam ettiği sürece yaptırımların yürürlükte kalması gerekir." yorumunu yaptı.

Rusya'nın aslında müzakereleri uzatmaya çalışarak zaman kazanmak istediğini belirten Zelenski, "İstihbaratımıza göre Rusya, Sumi, Harkiv ve Zaporijya bölgelerine yeni saldırılar düzenlemeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'nın savunma imkanlarının artırılması ve topçu mermileri tedariki için şimdilik 5 milyar avroya ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Ayrıca ülkesinin savunma sanayisine 20 milyar avroluk yatırım yapılması gerektiğini belirten Zelenski, bu fonların, dondurulmuş Rus varlıklarından ayrılmasının mümkün olduğunun altını çizdi.

Ülkesinin güvenlik garantilerinden birinin Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Zelenski, geleceğin güvenlik sistemi için net çözümlere ve ortak bir vizyona ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Zelenski, Ukrayna'ya uzun vadeli güvenliğin sağlanması yönünde müttefikleriyle çalıştıklarına işaret ederek, "Ayrıca, ortaklarımızın (asker) güçlerinin Ukrayna topraklarında, hava sahasında ve denizde nasıl faaliyet göstereceğini belirlemeliyiz. İstekli ve imkanı olan ortaklarımızdan oluşan koalisyonumuz hem siyasi hem de askeri olarak çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

ABD ile diğer müttefiklerin, Ukrayna'da barış güçlerinin olası konuşlandırılmasıyla ilgili "belli sorulara" yanıt vermesi gerektiğini belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Karadan, havadan ve denizden Ukrayna'da hangi ülkeler temsil edilecek? Peki bu kuvvetler tam olarak nerede konuşlanacak? Bu kuvvetlerin büyüklüğü ve yapısı ne olacak? Bir tehdit durumunda müdahale prosedürleri nasıl olacak? Peki koalisyonumuz Ukrayna'ya ne zaman birlikleri konuşlandıracak, ateşkes ne zaman başlayacak, savaş ne zaman tamamen sona erecek ve bir çözüme varılacak?"