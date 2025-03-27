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Saraçhane'deki protestocular Mahmut Tanal'ı böyle küstürdü!

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa davet edip yaklaşık bir hafta Saraçhane'de protestoculara seslendikten sonra ortadan kayboldu.

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Protestocular Özgür Özel'e tepki göstererek, "Özgür gelsene, biber gazı yesene ve Özgür dışarı, halk içeri" şeklinde sloganlar attı.

Saraçhane'deki İBB binası önünde izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba, polis biber gazı ile müdahale etti.

Mahmut Tanal'ı dinlemediler!

CHP milletvekili Mahmut Tanal, gruba 'Evlerimize gidiyoruz, dağılın' dedi. Ancak grup gösteriye devam etti. Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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