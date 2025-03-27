ABD Sağlık Bakanlığı 10 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme planı kapsamında 10 bin çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalışan sayısının 82 binden 62 bine düşürüleceği ve bölge ofislerinin yarısının kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, Trump yönetiminin federal hükümeti küçültme planı kapsamında alınan bu kararın, işten çıkarılacak 10 bin çalışanın yanı sıra erken emeklilik ya da ikramiye tekliflerini kabul eden 10 bin kişiyi içerdiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, iş gücündeki azalmanın vergi mükelleflerine yılda 1,8 milyar dolar tasarruf sağlayacağı ifade edildi.

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) 3 bin 500 çalışanının işten çıkarılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) ise 2 bin 400 çalışanının işine son verileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra milyarder iş insanı Elon Musk'ı başına getirdiği Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.