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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle gerçekleştirilen iftar sonrası yaptığı açıklamada, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

"Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor.

Fırsat vermeyeceğiz

Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz"

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