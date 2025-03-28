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Denizlispor Başkanı açlık grevine başladı! "Madem ki yok oluyor..."

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizlispor Başkanı açlık grevine başladı! "Madem ki yok oluyor..."

TFF 3. Lig 4. Grupta yer alan Denizlispor'un başkanı Erhan Ergil, kent meydanında açlık grevine başladı. Ergil,takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.

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Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen Ergil, gazetecilere, süresiz açlık grevine başladığını belirtti.

Takımın yok olmasına tepki göstermek amacıyla bu kararı aldığını ifade eden Ergil, "Sahurumu yaptım, süresi belirsiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor. Artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim." dedi.

Ergil, tepkisinin takıma sahip çıkmayan herkese olduğunu kaydetti.

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