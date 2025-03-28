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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Müslüman toplumunun ve bazı ülkelerin temsilcilerine Beyaz Saray'da iftar verdi.

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ABD Başkanı Trump, 2. başkanlık döneminin ilk iftar programında, bazı Müslüman ülkelerin temsilcileri ve Amerikalı Müslüman liderlerle bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmasına, "Ramazanınız mübarek olsun." diyerek başlayan Trump, Amerikalı Müslümanların 2024 Kasım ayında yapılan başkanlık seçimlerinde kendisine destek verdiğini ve bundan çok memnun olduğunu belirtti.

Trump, iftar programında Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan, Pakistan ve diğer birçok ülkeden temsilcilerin bulunduğunu söyledi.

"2024 başkanlık seçimlerinde bizi rekor sayıda destekleyen yüz binlerce Müslüman Amerikalıya da çok özel teşekkür etmek istiyorum. Bu inanılmazdı." ifadesini kullanan Trump, "Müslüman toplumuna verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Herkesin imkansız olduğunu söylediği tarihi İbrahim Anlaşmalarını temel alarak Orta Doğu'da kalıcı barışı tesis etmek için aralıksız bir diplomasi yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Michigan eyaletindeki Amerikalı Müslümanlara teşekkür eden Trump, "Ben başkan olduğum sürece sizin yanınızda olacağım. Sizin için orada olacağım. Bunu bilmenizi istiyorum." dedi.

Trump, "Müslüman dostlarımıza çok teşekkür ederim. Daha parlak ve daha umutlu bir geleceğe ulaşmak için sizlerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

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