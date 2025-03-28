Paladyum kıymetli madenler arasına girdi! Bankalar artık satabilecek

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki tebliğde yapılan değişiklikle bankalar altın, gümüş, platin gibi paladyum alım satımına aracılık edebilecek.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğinde değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

NTV'de yer alan habere göre yayımlanmasıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kıymetli madenler altın, gümüş ve platinin yanına paladyum da eklendi.

Bankaların işlem yapabileceği kıymetli maden

Paladyum, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerden biri oldu.

Tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ibareleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde güncellendi.