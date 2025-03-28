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Feribot seferleri Ramazan Bayramı tatili için güncellendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Feribot seferleri Ramazan Bayramı tatili için güncellendi

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılan feribot seferlerini artırdı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart'ta başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Bozcaada ve Gökçeada deniz ulaşımında sefer sayıları arttırıldı.

Buna göre, 29 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 22.00 saatlerinde, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde sefer düzenlenecek.

Aynı tarihlerde Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye de 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde sefer yapılacak.

Gökçeada-Kabatepe hattında 2-6 Nisan tarihlerinde de Kabatepe'den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 saatlerinde, Gökçeada'dan 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerinde seferler gerçekleştirilecek.

Yolcular güncel sefer tarifelerine şirkete ait "www.gdu.com.tr" adresinden güncel olarak ulaşabilecek.

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