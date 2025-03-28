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HABER /  DÜNYA

İsrail 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail 30 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

 İsrail hapishanelerinde mahkumiyetleri biten yaklaşık 30 Filistinlinin serbest bırakıldığı ancak sağlık durumlarının kötü olduğunun görüldüğü bildirildi.

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Filistin Esirler Cemiyetinin Facebook sayfasından, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili açıklama yapıldı ve sağlık durumlarını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Mahkumiyetleri sona eren yaklaşık 30 Filistinlinin serbest bırakıldığı ve bazılarının tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Filistinlilerin bir kısmında özellikle de Megiddo Hapishanesi'nden tahliye edilenlerde uyuz hastalığının görüldüğü belirtildi.

Serbest bırakılanların görünüşlerinin, İsrail hapishanelerinde kendilerine uygulanan benzeri görülmemiş vahşeti bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

Söz konusu Filistinliler arasında 24 yıl hapis yatan Said Selame'nin olduğu ve bazı tutukluların, serbest bırakılmadan önceki son ana kadar ciddi şekilde darbedildiği aktarıldı.

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